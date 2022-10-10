Sulama kanalına düşen liseli boğuldu

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

10. sınıf öğrencisi M.D. (16), Aydınkonak Mahallesi mevkisindeki sulama kanalı kenarında yürürken suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.D.'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.