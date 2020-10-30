Sulama kanalına düşen kişiyi itfaiye kurtardı - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki devriye gezen polis ekipleri DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gördü.polis ekipleri olay yeribe itfaiye ve 112 sağlık ekibi talep etti.Akıntı nedeniyle yaklaşık 300 metre sürüklenen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin attığı halata tutunarak kurtarıldı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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