Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - MALATYA

Alınan bilgiye göre, Hacıderviş Mahallesi'nde Ayşe Polat'a ait inek, bahçeye götürülürken sulama kanalına düştü.Akıntıyla kapılarak 200 metre sürüklenen inek, sahibinin çabasıyla kanal kenarındaki bir tahtaya bağlanarak durdurulabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Darende Belediyesine haber vererek kanaldaki suyu kesti.Sulama kanalındaki suyun azalmasıyla kanala giren itfaiye ekipleri, ineği, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.Hayvanın sahibi Ayşe Polat, ineğinin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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