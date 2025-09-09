Habertürk
        Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Ailesi tarlada çalışırken kanala düşen çocuk boğuldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 15:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:33
        Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde Halil Kaçar (8), tarlada ailesinin biber topladığı sırada yakınlardaki sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

        Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşıldı. Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #gaziantep haberleri
        #sulama kanalı
        #Son dakika haberler
