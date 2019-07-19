Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu.

DHA'nın haberine göre sudan çıkarılan küçük Tuğba'nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.