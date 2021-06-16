Sulama havuzunda yürek yakan ölüm

AA

Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Çatma mevkisinde Y.E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Çocuğun havuzda olduğunu görenler durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.E.G'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.