Nazilli'ye bağlı Karaçay Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Emine Bulut, dün kızları İlknur (16) ve Edanur Bulut'u (14) da yanına alarak komşularıyla birlikte Güvendik Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Emine Bulut, iddiaya göre gölet kenarında yemek hazırlarken dengesini kaybederek suya düştü. Bulut'un düştüğünü gören kızları, çığlık atarak yardım istedi. Kız çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmalarda, Emnie Bulut bulunamadı. Bugün sabah saatlerinde AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıçları göletin bulunduğu noktaya geldi.

28 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Gölette arama başlatan su dalgıçları, gölete düşen Emine Bulut'un cansız bedenine 15 saat sonra ulaştı. Bulut'un cesedi, 28 metre derinlikte bulunarak çıkartıldı ve savcının incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanenin ardından Bulut'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi sonrası Bulut'un cenazesi yakınları tarafından alınarak, Nazilli'nin Karaçay Mahallesi'ne getirildi. Çeşmebaşı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Emine Bulut Eyriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.