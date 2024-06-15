Şükür namazı kılınışı: Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır?
Kurban Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Bu yıl 16 Haziran tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban vazifesine yerine getirmeyi düşünenler, bayram öncesinde kurban ibadetlerini gündemine aldı. Bu kapsamda kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazına ilişkin tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte şükür namazı kılınışı...
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Kurban Bayramı öncesinde, kurban ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı 2 rekattan oluşmaktadır. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. İstenilen saatte ve vakitte kılınan şükür namazı bir dileğin ve beklentinin gerçekleşmesinden dolayı kılındığı bilinmektedir. Peki, "Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte detaylar...
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ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI
Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.
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ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Şükür namazı iki rekat olarak bilinmektedir. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. Namaz sırasında secde edilirken Allah'a da şükredilir. Namaz sırasında da bol bol dua edilir. Şükür namazı Allah tarafından verilen nimetlere şükretmek için kılınır.
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ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur. Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.