Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sukulent sulama hatalarından kaçınmak için bilmeniz gerekenler!

        Sukulent sulama hatalarından kaçınmak için bilmeniz gerekenler!

        Sukulentler estetik, yaşam dolu ve az bakım gerektiren mucize bitkilerdir. Bakmak için az çaba gerektirmesi kafa karıştırıcı olabilir; özellikle de ne kadar sulamak gerektiğini bilme konusunda pek çok soru işareti bulunuyor. İşte, adım adım sukulent sulama rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sukulentlerinizi hayatta tutmak sanıldığı kadar zor değil; doğru sulama yöntemleriyle uzun ömürlü bitkileriniz olabilir. Ancak, sukulent sulama hataları bitkilerinizin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. İşte detaylar!

        • 2

          1. SULAMA SIKLIĞI

          Sukulentlere tekrar su sıkmak için genellikle 2 ila 4 gün beklemek gerekse de bu kural her sukulent için farklı olabilir. Sukulentlerinize hangi sıklıkta su sıkmanız gerektiğinden emin değilseniz yeniden su sıkmak için toprağın kuruma süresine dikkat etmek mantıklı olabilir.

        • 3

          2. PROGRAM YAPIN

          Sukulentlerin körpe olduğu zamanlarda katı bir sulama programına sadık kalmak oldukça önemlidir.

        • 4

          3. YETİŞKİN SUKULENTLERİ SULAMAK

          Öncelikle bir sulama kabı kullanarak toprağa bolca su vermelisiniz. Bu uygulama sağlıklı bir kök yapısı oluşturmaya yardımcı olur. Sonrasında tekrar sulamak için toprağın kurumasını beklemelisiniz. Sulama sıklığı için net bir cevap olmasa da nem oranı büyük önem taşır.

        • 5

          4. SULAMAKTAN ARA ARA VAZGEÇİN

          Daha da güçlü köklerin büyümesine izin vermek için toprak kuruduktan sonraki bir iki gün sulamayı es geçmek bazen faydalıdır. Yaygın inanışın aksine, yetişkin sukulentler için her zaman aynı sulama planına sadık kalmak zorunda değilsiniz.

        • 6

          5. AZ SULAMANIN İŞARETLERİNE DİKKAT EDİN

          Eğer bitkinizde şu durumlar mevcutsa büyük olasılıkla olması gerekenden az sulamışsınızdır: Üst yapraklar kuru ve çıtırdayan bir hale gelmişse, bitkinin bütünü kırışmış durumdaysa, yaprak uçları buruşmuşsa.

        • 7

          6. DÜZENLİ SULAMA

          Eğer bitkinizde solma ibareleri varsa 1 ila 5 gün boyunca sukulentlerinize hafifçe su sıkmanız gerekir. Bu normal bir sulama düzenine geçmelerine yardımcı olacaktır.

        • 8

          7. SU ALIMLARINI YAVAŞ YAVAŞ ARTTIRIN

          Sukulentler değişikliğe alıştıktan sonra yavaş yavaş normal sulama programına dönebilirsiniz. Bir sulama kabı kullanarak bitkinizi sulamaya devam ederseniz bir ya da üç hafta içinde normale dönmüş olacaklardır.

          Kaynak: WikiHow

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Habertürk Anasayfa