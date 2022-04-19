Şükrü Sina Gürel Zafer Partisi'ne katıldı

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, partilerinin 7 ay önce kurulmuş olmasına karşın Türk siyaseti üzerinde çok derin izler oluşturduğunu belirterek, AK Parti ve CHP´nin Suriyeli mülteciler konusunda izlediği politikaları eleştirdi. Özdağ, CHP'nin, Zafer Partisi'nin 'sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacağız' yaklaşımından korktuğunu, Kılıçdaroğlu'nun, '2 yıl içinde yollayacağız' açıklamasının da arkasında duramadığını söyledi. Özdağ, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; sizin sığınmacıları, kaçakları yollamak gibi bir deriniz yok" diye konuştu. AK Parti'nin de Suriyelileri yollamak gibi bir politikası olamadığını söyleyen Özdağ, "Erdoğan Suriyelileri geri yollamayı ilk günden beri düşünmüyor" dedi.
'ŞAM'DA DİPLOMATİK TEMAS SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'
Özdağ, Türkiye'deki sığınmacıları ve kaçakları 1 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükumetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükumetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır. Yarın Dışişleri Bakanlığı Suriye İşleri Genel Müdürlüğü'yle partimizin yetkilileri ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.
Eski bakan Gürel ise üyesi olduğu CHP'den dün itibarıyla istifa ettiğini belirterek, Zafer Partisi'ne katılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.
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