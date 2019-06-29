Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için kulübün Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.
Dereağzı'ndaki törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Turhan Şahin, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Birand'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan merhumun oğlu Burçak Birand, "Babam benim ve kardeşim için çok iyi bir baba, annem için çok iyi bir eş, torunları için çok iyi bir dedeydi. İyi bir insan ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Her ölüm erken olur ama babam için hakikaten erken oldu. Bu süreçte onu yalnız bırakmayan Ali Koç'a, camiamıza ve takım arkadaşlarına, tüm sevdiklerine teşekkür ediyorum. Babam şimdi dostlarının yanına uğurlanıyor." ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Fenerbahçe camiasında birçok vefat yaşandığını belirten Başkan Ali Koç ise şunları kaydetti:
"İki aydır arka arkaya cenazelerimiz oluyor. Umarım burada yine bir veda içinde bulunmayız. 19 Mayıs günü hastaneye kaldırıldı. O günden beri yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki istediğimiz şekilde sonuçlanmadı ve verdiğimiz mücadeleyi dün kaybetti. 75 yaşında kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Onun gibi sağlıklı, fiziği yerinde rengarenk bir insan için erken bir veda. Şükrü Bey iyi bir futbolcuydu. Mükemmel bir insan, mükemmel bir eş, mükemmel bir sporcu ve Fenerbahçeliydi. Bir insanın iyi insan olması bu şekilde anılması insanın en büyük onuru ve gururudur. Kendine has haliyle sadece camiamıza değil Türk futboluna mal olmuş bir İstanbul beyefendisiydi. İslam Çupi onu 'altın çocuk' diye adlandırdı. Örnek, kültürlü, iyi eğitimli haliyle bu altın çocuk lakabını hayatı boyunca taşıdı. İstikrarıyla, işine duyduğu saygıyla kutsal formamızı şerefli bir şekilde kesintisiz şekilde taşıdı, 13 kupada emeği vardı. Balkan Kupası'nı almamızda da katkısı olmuştu. Çocukları çok seviyordu. Gençlere de çok önem veriyordu. Unutulmazlarımız arasındaki yerini aldı. Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve futbol dünyasına başsağlığı diliyorum."
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük değerli bir dostunu kaybettiğini belirterek, "Kendisini çok severdim. Tribünlerden maçını izledim, sahnelerde sesini dinledim. Melek kalpli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum." dedi.
Sarı-lacivertli yönetici Turhan Şahin, "Bazı insanlar yaşamları boyunca yaptıkları icraatlarla topluma kendilerini sevdirirler. Onlar için ölüm bir son değildir. Onlardan biri de Şükrü Birand'dı." ifadesini kullandı.
Tören, konuşmaların ardından okunan dualarla sona erdi.
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