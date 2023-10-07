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        Haberler Yaşam Şükrü amca kandırıldı mı? Canlı yayında yüzleşme devam etti!

        Şükrü amca kandırıldı mı? Canlı yayında yüzleşme devam etti!

        Didem Arslan Yılmaz'la, Vazgeçme'de, 76 yaşındaki Şükrü amca, "Kandırıldım" dedi. Stüdyoda canlı yayında yüzleşme devam etti. "Evleneceğiz vaadiyle beni kandırdı" dediği Elif'in annesi, Şükrü amcanın tüm iddialarını reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:37
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        Şükrü amca kandırıldı mı? Canlı yayında yüzleşme devam etti!
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        Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında; İstanbul Beykoz’dan gelen 76 yaşındaki Şükrü Çınar kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Elif tarafından kandırıldığını söyledi.

        Vefat eden karısından kalan altınları çaldığını söylediği Elif’in annesi canlı yayına telefonla bağlandı. Şükrü amca, “Elif bana her hafta temizliğe değil, benimle sevgili olduğu için geliyordu” dedi. Kendisine her geldiğinde para verdiğini iddia etti ve en son uyku ilacı verilerek evdeki altınlarının ve birçok eşyasının çalındığını söyledi. Elif’in annesi Hilmiye Hanım, kızı Elif’in evli olduğunu ve para kazanmak için o evde temizlik yaptığını söyledi. Kızının psikolojik sorunları olduğunu da sözlerine ekledi. Şükrü amcanın mahalleden komşusu, Elif ve Şükrü’yü defalarca sevgili olarak gördüğünü ve herkese evleneceklerini bildirdiklerini açıkladı. Elif’in görümcesi ise önce Şükrü amcanın sözlerini yalanlarken, duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi.

        Şükrü amca, Elif’le yüzleşecek mi? Elif ortaya çıkacak mı? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Pazartesi günü saat 15.00’te ekranlara gelecek.

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