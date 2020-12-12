YATAK POZU

"ÇOCUK BİZİ KENETLEDİ"

Ovalı, kızının dünyaya gelmesinin ardından evliliğinde değişen şeylere de değinerek, "Çocuk bizi daha da kenetledi, güçlendirdi. Aile olmak çok kıymetli. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım" demişti.