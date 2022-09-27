Japonya Abe'nin yasını tutuyor

Japon hükümeti, temmuzda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için başkent Tokyo'da devlet töreni düzenledi.
2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle "Japonya'nın en uzun süre başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun 8 Temmuz'da uğradığı suikastın ülke genelindeki yankıları devam ediyor.
Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" salonunda düzenlenen resmi törene sadece resmi statüdeki 4 bini aşkın yerli ve yabancı misafir kabul edildi.
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile eski Japon Başbakanların katıldığı törende 27 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşu 700 yabancı delegasyon temsil etti.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Avustralya, Hindistan dahil çeşitli ülkelerin liderleri katıldı.
ABE'NİN HAYATINDAN KESİTLER İZLETİLDİ
Törende, Abe'nin görev sürecinde yurt içi ve dışı gezilerinden kesitler, yabancı liderlerle buluşmaları, ülke içi siyasi hitapları ve halkla buluşmalarını kapsayan sinevizyon gösterisi izletildi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio törendeki konuşmasında, Japon halkına taziyelerini sundu ve Abe'nin sahnede asılı fotoğrafının altına yürüyerek saygıyla eğildi.
Kişida konuşmasında, ölümü sebebiyle "derin pişmanlıklarını" bildirdiği Abe'nin "Serbest ve Açık Hint Pasifik" vizyonu ve Japonya-ABD ittifakı için çalışan lider olduğunu söyledi.
20 BİN EMNİYET MENSUBU GÖREVLİ
İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan"ın çevresinde emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı.
Salon etrafında ve başkent genelinde yaklaşık 20 bin emniyet mensubunun görevlendirildiği tören nedeniyle, Japon devlet binalarındaki ulusal bayraklar yarıya indirildi.
Abe'nin yasını tutan Japon halkı ve sevenleri ise salon yakınlarındaki Kudanzaka Parkı'na kurulan sunaklara sabahın erken saatlerinde gelerek çiçek bıraktı.
Yoşida Şigeru'nun 1967'deki cenazesi sonrası Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir başbakan için devlet nezdinde ilk resmi cenaze töreni olarak kayıtlara geçti.
Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.
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