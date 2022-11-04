"Pandemide sahneleri çok özlemişiz"

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu sergilemek için kente gitti. Uygur kardeşler, hayatında hiç tiyatro izlemeyen 100 çocuğun tiyatro izlemesi için bilet alarak sponsor olan firmaya ziyarette bulundu.
"KARADENİZ TURNESİ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Behzat Uygur, turnelerin dolu geçtiğini söyledi. Konuyla alakalı konuşan Uygur, “Kapalı gişe başladık. Günler öncesinden Samsun oyunlarımızın ve Ordu oyunlarımızın biletleri tükenmişti. Bundan sonraki Ankara oyunumuzun da biletleri tükenmiş. Karadeniz turnesi bizim olmazsa olmazımız. Önceden de çok gelirdik, bu turneler bize babadan gelenek. Allah sağlık versin, mutlaka her yıl geliriz. 'Süt Kardeşler' de tüm hızıyla devam ediyor. Süheyl, ben ve tüm ekip her yere yetişmek çabasındayız ancak bazen denk düşmeyebiliyor. Yine de her yerde göstermeye çalışıyoruz. Şimdi de Karadeniz ve Ordu’nun fındığını yiyip, sahneye öyle çıkıyoruz” dedi.
Behzat Uygur, ayrıca, hiç tiyatro izlememiş 100 çocuğun bu oyunda tiyatro ile tanışacaklarını belirterek, böyle buluşmaların önemli olduğunu ifade etti.
Uygur, “İnşallah o çocuklar da belki geleceğin tiyatrocusu, iyi bir tiyatro izleyicisi olacaklar. Belki onlara başka bir ufuk açılacak. Bunlar bizi turnelerimizde mutlu eden ve yorgunluğumuzu alan şeyler” şeklinde konuştu.
"SAHNELERİ ÇOK FAZLA ÖZLEMİŞİZ"
Süheyl Uygur ise pandemi sürecinden önce 'Süt Kardeşler' oyununa başladıklarını ifade ederek, “Bu süreçte sahnelerde olmayı çok fazla özlemiştik. Dolayısı ile tüm oyunlarımız hemen hemen dolu geçiyor ve bu da bizi çok fazla mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA
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