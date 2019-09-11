Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Batum, Galatasaray'a karşı algı operasyonu olduğunu öne sürerek "Bugün Galatasaray’a karşı yürütülen operasyonu çok ince çalışılmış, çok planlı bir harekettir. Büyük bir algı operasyonu çalışmasıdır. Biz Galatasaray olarak hatalıyız. Geçen seneki şampiyonluğu ne yaptılar ne ettiler sokaktaki çocuğa ‘Siz şampiyonluğu hakemle almışssınız’ dedirtecek hale getirdiler. Bu büyük bir algı operasyonudur. Bunun farkına varalım. Biz, bize yakışmaz, Galatasaraylıyız bunlara itibar etmeyiz dedik ama bize yapılanlara sessiz kaldık, suskun kaldık. Hatamızdır" ifadelerini kullandı. Batum ayrıca 3 Temmuz sürecinin ardından Fenerbahçe cephesinin kendilerini yönelik söylemlerine tepki göstererek "Biz 3 Temmuz'dan sonra Atatürk'ü hatırlayan bir camia değiliz. Biz, dün de bugün de Atatürkçüyüz" dedi.