Suğla Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya 5 bin 100 lira ceza

AA

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Suğla Gölü'nde devam eden su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor.

Suğla Gölü'nde üreme mevsimi olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart'ta başlatılan ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan su ürünleri av yasağı süresinde, balık neslini koruyabilmek ve gölde sürdürülebilir bir balık popülasyonu sağlamak için yürütülen denetim ve kontroller, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Suğla Gölü Gölyüzü mevkisinde yapılan denetimlerde, yasak dönemde balık avı yapan 3 kişinin suçüstü yakalandığı, göle attıkları 200 metre uzunluğundaki misina ağın da toplandığı kaydedildi.

Ağlara takılan ve canlı olan balıkların tekrar göle bırakıldığı aktarılan açıklamada, yasak dönemde av yapan 3 kişiye ise toplam 5 bin 100 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, yasak dönemdeki denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.