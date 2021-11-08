Sudanlı komutan demokratik geçiş için tarih verdi

Dagalu, Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın Aralık 2018'deki halk devriminin gidişatını düzeltmek, güvenlik, istikrar ve birliği korumak için 25 Ekim'de aldığı kararların, siyasi güçlerin arasındaki anlaşmazlıktan sonra geldiğini belirtti.
İktidarın küçük bir grubun kontrolü altına girdiğini ve bu grubun halkın beklentileriyle değil iktidar mücadelesi ile meşgul olduğunu savunan Dagalu, "2023 seçimleriyle demokratik geçişin sağlanmasına yönelik bağlılığımızı vurguluyoruz. Devrimin, özgürlük, barış ve adalet sloganlarını gerçekleştirmek için kararlıyız." dedi.
Sudanlı vatandaşlara yakışır bir yaşamı kolaylaştırma, barış ve istikrarın sağlanması ve temel hizmetleri sağlamak için çalışacakları sözünü veren Dagalu, hiçbir vesayet olmadan sivil teknokrat hükümeti kurulması hususunda da kararlı olduklarını ifade etti.
SUDAN'DA ASKERİ DARBE
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.
Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Uluslararası toplumun Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.
Askeri yönetim karşıtı grupların sivil itaatsizlik çağrısı yaptığı Sudan'da, dar katılımlı protestolar sürüyor.
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