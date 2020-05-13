Sudan’ın Güney Kurdufan eyaletinde şiddet olayları nedeniyle 3 gün sokağa çıkma yasağı

AA

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Güney Kurdufan Güvenlik Komitesi, Kadukli kentinde can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı şiddet olayları nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Güney Kurdufan yerel hükümeti Genel Sekreteri Musa Cebr Mahmud, Kadukli şehir pazarı ve bazı mahallelerde meydana gelen çatışmaların yasa dışı bazı gruplarca çıkartıldığını, olayların kabile ya da etnik anlaşmazlıkla ilgisi olmadığını belirtti.

Mahmud, olayların kontrol altın alındığını, güvenlik güçlerinin herhangi bir ihlal yaşanmaması için tedbiri elden bırakmadığını kaydetti.