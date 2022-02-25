Yolculardan Muhammed Abdullah Tahir, "Üniversiteden mezun olan çok sayıda genç mühendis ve doktor rakşacılık yapıyor. Çevremizdeki birçok kişi bu işi yapıyor. Sonuçta bu bir geçim kaynağı. İşsizlik var, ailelerine bakmaları, eve para götürmeleri gerekiyor" diye konuştu.