Sudan’da protestocuları öldüren 5 güvenlik görevlisine idam cezası

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Ubeyd kentindeki mahkeme, 2019 yılında ordunun yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gerçekleştirilen protestolarda barışçıl göstericilerin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle orduya bağlı HDK mensubu 5 güvenlik görevlisini idam cezasına çarptırdı.
Mahkeme, suç anında reşit olmayan sanık Muhammed eş-Şibli’yi ise Çocuk Mahkemesi’ne sevk etti.
Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde isyancı gruplarla savaşmak ve sınırları korumak için 2013’te kurulan HDK, parlamento kararıyla 2017’de ulusal orduya entegre edilmişti.
On binlerce mensubu olduğu tahmin edilen HDK’nin liderliğini Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu (Hımidti) yürütüyor.
Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmiş, muhalif göstericiler, Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.
Askeri üniformalı silahlı kişilerin 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki göstericileri gerçek mermi kullanarak dağıtmasının ve 87 kişinin öldüğü olayların protesto edildiği Ubeyd kentinde, 4’ü öğrenci 5 eylemci öldürülmüştü.
Askerlerin Ağustos 2019'da sivillerle geçici bir yönetim kurmayı kabul etmesiyle protestolar sona ermişti.
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