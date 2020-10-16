Sudan’da hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüştüğü Kesele eyaletinde OHAL ilan edildi

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, resmi haber ajansı SUNA’da yayımlanan açıklamasında, "Biri güvenlik gücü 8 kişinin gerçek mermiyle yaşamını yitirdiği olaylardan sonra Kesele kentinde sükunet sağlandı." ifadesini kullandı.
Hükümet Sözcüsü Salih, valinin görevden alınmasına karşı çıkan grupların gösteri düzenledikten sonra dağılacaklarını ifade etmelerine karşın içlerinden bazılarının valilik binasını işgal girişiminde bulunması üzerine polis ve ordudan oluşan ortak güvenlik biriminin olaylara müdahale ettiğini ve çatışma yaşandığını belirtti.
Salih, hayatın tamamen normale dönmesi için kentte 3 gün süreyle OHAL ilan edildiğini kaydetti.
- Hükümet Kesele ve Kızıldeniz eyaletlerinde ortak güç konuşlandırdı
Doğudaki kentlerde yaşanan şiddet olaylarının değerlendirildiği kabine toplantısı sonrası Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk’un emniyet ve askeriyedeki istihbarat müdürlerinden çarşamba gününden bu yana devam şiddet olayları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Kesele ve Kızıldeniz eyaletlerindeki güvenlik komitelerinin toplantılarının sürdüğü belirtilen açıklamada, her iki eyalette de tüm kritik tesis ve kurumlarda ordu, polis ve Hızlı Destek Kuvvetlerinden oluşan ortak güçlerin konuşlandırıldığı aktarıldı.
- Olaylar nasıl başladı?
Başbakan Abdullah Hamduk’un salı günü, Kesele Valisi Salih Ammar'ı kentte kabileler arasındaki anlaşmazlık ve şiddet olayları nedeniyle görevinden alması, bölgede Ammar'ın mensubu olduğu Beni Amir kabilesinin tepkilerine neden olmuştu.
Beni Amir kabilesi mensupları, hükümetin görevden alma kararına tepki olarak Kızıldeniz ve Kesele eyaletlerinde sivil itaatsizlik ve protesto eylemleri başlatmıştı.
Vali Ammar’ın göreve gelmesine husumetli oldukları Hadendova kabilesi karşı çıkıyordu.
Kızıldeniz eyaleti güvenlik komitesi, önceki gün iki kabile arasındaki şiddet olayları dinip, asayiş sağlanana kadar Port Sudan ve Sevakin kentlerinde 12.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Sevakin kentinde hükümetin valiyi görevden alma kararı ile husumetli Beni Amir ve Hadendova kabileleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı olaylarda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!