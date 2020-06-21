Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 164 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 521'e ulaştı.

- Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 192 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 2 bin 813'e çıktığı, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 108 ölüm gerçekleştiği bildirilen açıklamada, 696 kişinin de iyileştiği kaydedildi.