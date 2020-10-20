Sudan, "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkarılma sözü için ABD'ye teşekkür etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ı Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarma sözü dolayısıyla ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Sudan’ı terörizmin sponsoru olan devletler listesinden çıkarmak için bu yapıcı adımı atan ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD yönetimine, şahsım ve Sudan ulusunun büyük takdir ve minnettarlığını ifade etmek istiyorum. Bu adım, Sudan’daki tarihi değişim ve Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet için verdiği mücadele ve fedakarlıklar sebebiyle büyük takdiri hak ediyor."
- "Terörizmi asla desteklemediğimizi yinelemeliyim"
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Başkan Trump, çok teşekkürler. Sudan’a çok pahalıya mal olan terörizmin sponsoru devlet tanımlamasını iptal kararını, Kongreye resmi olarak bildirmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu tweet ve bu bildiri, Sudan’ın demokrasiye geçişine ve Sudan halkına en güçlü destektir. Sudan’ın çoktan miadını doldurmuş eski rejiminin ağır mirasından kurtulmak üzereyken, barışsever insanlar olduğumuzu ve terörizmi asla desteklemediğimizi yinelemeliyim."
Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ise "Bu, şehitlerin ruhlarına adadığımız görkemli Aralık devrimi için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.
- Trump'ın açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkaracağını duyurmuştu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullanmıştı.
Trump, bu adımın, tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtmişti.
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