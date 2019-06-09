Sudan krizi: Grev öncesi 'toplu tutuklamalar'

09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sudan'da, yönetimdeki Geçici Askeri Konsey'e karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, ülkedeki banka, havaalanı ve elektrik işçilerinin, askeri yönetime karşı yapılması planlanan grev öncesi gözaltına alındıklarını duyurdu.
Odalar Birliği, bazı diğer çalışanların da hükümet tarfından tehdit edildiğini savundu.
Askeri Konsey'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Başkent Hartum'da hükümet yanlısı milislerini müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından, bugünden itibaren sivil itaatsizliğe gidilmesi çağrısı yapılmıştı.
30 yıla yakın devam eden Ömer El Beşir iktidarının ardından geçen Nisan'daki darbeyle yönetime gelen Geçici Askeri Konsey, sivil iktidara geçme taahhüdünde bulunmuştu.
Ancak demokrasi yanlısı eylemciler, Hartum'daki oturma eylemine yapılan kanlı müdahaleden sonra iktidara güvenemeyeceklerini söyledi ve müzakere önerilerini reddetti.
Bu arada, arabuluculuk çalışmalarında yer alan üç muhalif isim de gözaltına alındı.
Kentteki BBC Muhabiri Catherine Byaruhanga, çok sayıda iş yerinin ve ofisin kapalı olduğunu, kentte pek araç trafiği de görülmediğini belirtiyor.
Güvenlik güçleri, kentin dört bir yanındaki devriyelerini sürdürürken, silah sesleri duyulduğu da bildiriliyor.
Protesto liderleri, halka sivil itaatsizlik için evlerinde kalmaları ve çalışmamaları çağrısı yapmıştı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle sokak eylemlerinin mümkün olmadığını vurgulayan Sudan Odalar Birliği'nin yazılı açıklamasında "Sivil itaatsizlik hareketi Pazar günü başlayacak ve sadece devlet televizyonunda sivil bir yönetim ilan edildiğinde sona erecek. İtaatsizlik, dünyanın en güçlü silahlarını dize getirme potansiyeli olan barışçıl bir eylemdir." denildi.
Muhalif siyasetçi, Mohamed Esmat'in, Etiyopya Başbakanı ile yaptığı görüşmeden sonra gözaltına alındığı belirtildi.
Bu arada SPLM-N örgütünün lideri İsmail Jalab ve sözcüsü Mubarak Ardol da gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların nerede oldukları bilinmiyor ve uzmanlar gözaltıların ordunun arabuluculuk çabalarını ciddiye almadığını gösterdiğini söylüyor.
SPLM-N, örgütün Başkan Yardımcısı Yasir Arman'ın da Hartum'daki evinde gözaltına alındığını duyurdu. Arman, Beşir'in devrilmesinden sonra sürgünden dönmüştü.
Esmat ve Jalab, muhalif isimlerden oluşan çatı örgtü Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın önde gelen isimlerinden.
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