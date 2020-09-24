Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından İsrail'in ülkesiyle de normalleştirme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanlayarak, "Herkes 'sırada Sudan var' diyor. Ben bunu görmüyorum. Bu konu, Bakanlar Kurulu'nda hiçbir düzeyde tartışılmıyor." dedi.
Sudan'da Temmuz'da kabine değişikliğinin ardından Dışişleri Bakanlığına vekaleten getirilen Kameruddin, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.
Kameruddin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasına ilişkin soruları cevapladı.
İsrail ile normalleşme konusunun 1948 yılından bu yana tartışıldığını belirten Kameruddin, ülkesinin BAE ve Bahreyn'in ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanladı.
Kameruddin, şöyle konuştu:
"İsrail ile normalleşme ilişkilerine de diğer konular gibi bakıyoruz. Burada bir aciliyet yok. İsrail ve başka yerlerden haberler görüyoruz. Herkes 'sırada Sudan var' diyor. Ben bunu görmüyorum. Bu konu, Bakanlar Kurulu'nda hiçbir düzeyde tartışılmıyor. Belki ülkede başka bir yerde görüşmeler devam ediyor olabilir. Ama benim çalıştığım ve Dışişleri Bakanlığına vekalet ettiğim yerde böyle bir konu (gündemde) yok."
"BAE-İSRAİL ANLAŞMASI OLUMLU BİR ADIM"
BAE'nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın "olumlu bir adım olduğunu" iddia eden Kameruddin, "Herhangi iki ülke arasındaki barışı hoş karşılamayan herhangi biri aklını kaçırmış olmalı." ifadesini kullandı.
Kameruddin, BAE'nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın kendi iç meselesi olduğunu savunarak, "Buna kendileri karar verdi. Ama bir gözlemci olarak bana soracak olursanız, kesinlikle olumlu bir adım olduğunu söylemeliyim. Bölgedeki bir ülkeyle ilişki kurmanın her zaman bir faydası olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
İsrail'in yaptığı anlaşmaların bölge ülkelerinin de yararına olduğunu ileri süren Kameruddin, "En azından biriyle savaşmıyorsunuz. Bu anlaşmanın en büyük yararı." dedi.
FİLİSTİN MESAJI
Filistin sorununa da değinen Kameruddin, bölgede iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladı, uluslararası toplumun da iki devletli çözüm için artık harekete geçmesinin zamanının geldiğinin altını çizdi.
Kameruddin, "İsrail ile normalleşme olsun veya olmasın iki devletli çözüm konusunda her zaman mevcut duruşumuza sadık kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in "birkaç hafta" içinde bir başka Arap ülkesiyle daha normalleşme anlaşması imzalamasını umduğunu söylemişti.
Erdan, açıklamasını detaylandırmasa da bu konuda Sudan'ı işaret eden bazı gelişmeler basına yansımıştı.
Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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