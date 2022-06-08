Sudan için uluslararası üçlü diyalog dönemi

AA

Burhan, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Geçiş döneminde uzlaşamamamızdan kaynaklanan, vatanı ve vatandaşların selametini tehdit eden nice sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sudan halkı üç sene boyunca en kıymetli şeylerini kurban etti. Çok sabretti ama istediğini ve hayal ettiği devleti elde edemedi. Aksine, zorlukları daha fazla oldu ve yaraları daha da derinleşti." dedi.

Asker olarak Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet devleti kurma hayalini gerçekleştirmek için Nisan 2019'dan beri Sudan'ın tüm kesimleri ile çalışmaya yemin ettiklerini dile getiren Burhan, üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu desteklediklerini belirterek, diyalog için gereken tüm kolaylıkları sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

"HERKESİN KATILMASINI RİCA EDİYORUM"

Bugün başlayacak diyaloğun geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Burhan, şunları kaydetti:

"Sudan'daki tüm bileşenlerin bu diyaloğa katılmasını ve demokratik geçişin önünde engel olmamasını rica ediyorum; çünkü vatan ve vatandaş, anlaşmazlıklarımızı aşmayı hak ediyor. Askerler olarak diyalogdan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağız. Uzlaşı veya seçim yapıldığında da askerler siyasi sahneden çekilecek."

‏UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

‏UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

‏Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

‏13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelere ise 8 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı.

‏Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

ABD'Lİ YETKİLİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

ABD'nin Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu başkanlığındaki üçlü askeri komite ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Dagalu, konsey üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ve Koramiral İbrahim Cabir İbrahim'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Bin Hasan Bin Cafer katıldı.

Görüşmede, Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın yarın başlatmayı planladığı doğrudan diyalog sürecinin hazırlıkları ele alındı.

Sudanlı taraflar arasında diyalog için üçlü mekanizmanın çabalarına tam desteğini vurgulayan askeri komite, geçiş döneminin başarıya ulaşması ve sivil bir hükümetin kurulmasına vesile olacak bir uzlaşmaya varılması için çalıştıklarını kaydetti.