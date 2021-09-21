Sudan Haber Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Konseyi'ndeki bir yetkili bugün sabahın erken saatlerinde darbe girişiminin önlendiğini ve durumun kontrol altına alındığını söyledi. Yetkiliye göre darbe girişimine karışanlar gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor" ifadeleri yer aldı.
Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Faki, de darbe girişimine karışan zanlıların sorgusunun devam ettiğini açıkladı.
Başkent Hartum'un merkezinde trafiğin normal olduğu belirtiliyor.
Sudan güvenlik güçleri Nil Nehri üzerindeki Hartum'u ülkenin en büyük ikinci kenti Omdurman'a bağlayan köprüleri kapattı.
Ömer el-Beşir darbeyle devrilmişti
Sudan, Ömer el-Beşir'in devrildiği Nisan 2019'daki darbe sonrası kurulan geçiş hükümeti tarafından yönetiliyor. Bu hükümette hem siviller hem de askerlerin temsilcileri bulunuyor.
Son aylarda Sudan yönetimi, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç alabilmek için bazı ekonomik önlemler almıştı.
IMF destekli önlemlere ve hayat pahalılığına karşı çeşitli gösteriler düzenlenmişti.
Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik/sudan-hukumeti-omer-el-besir-in-destekcilerinin-darbe-girisimini-onledik-3197838
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