Sudan hükümeti, Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etti

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Güney Sudan Arabuluculuk Heyeti üyesi Dio Matok, başkent Hartum ve Cuba'daki Avrupa Birliği merkezlerinde hükümet ve Darfur'daki silahlı hareketlerin temsilcilerinin video konferans yoluyla katıldığı barış müzakereleri oturumu sonrasında açıklama yaptı. Matok, hükümetin Darfur'dan çıkarılan madenlerdeki gelirlerde bölgenin payı konusunda 3 seçenek sunduğunu belirtti.
Matok, hükümetle batıdaki silahlı hareketlerin temsilcilerinin, Darfur bölgesinde petrol ve altın gibi madenlerden 10 yıl boyunca elde edilecek gelirin yüzde 40'ının Darfur bölgesine verilmesi konusunda anlaştığını söyledi.
Dio Matok, tarafların Darfur bölgesinde, barış operasyonları, mülteciler, sığınmacılar, kalkınma ve imarla ilgili çalışmaların finansmanını karşılayacak "barış ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme fonu"nun kaynağı konusunda birkaç fikir ortaya attığını ancak meselenin çözümünün sonraki görüşmelere bırakıldığını kaydetti.
Hükümet, silahlı hareketlerin temsilcileriyle 23 Nisan'da gerçekleştirdiği oturumda, Darfur bölgesindeki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyinde 4 koltuk ayrılmasını kabul etmişti.
Silahlı grupların temsilcileri ayrıca Darfur'daki silahlı hareketler için kabine ve Mecliste ne kadar sandalye istediklerini ise daha sonra açıklayacak.
- Cuba müzakereleri
Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.
Mini Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, Cibril İbrahim başkanlığındaki Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi Geçiş Konseyi ve Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği, Darfur’da hükümetle barış sürecine katılan silahlı gruplar arasında bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!