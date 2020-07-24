Sudan, Hedasi Barajı dosyasını takip etmek için komisyon kuruyor

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Başbakan Hamduk, Hedasi Barajı meselesi ve Mısır ve Etiyopya ile müzakere sürecini takip için başkanlığını kendisinin yürüteceği bir komisyon kurulması için kararname yayımladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, komisyon üyeleri arasında Kabine İşleri Bakanı Ömer Manis, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ile polis ve askeri istihbarat müdürlerinin bulunduğu belirtildi.
Komisyon, Sudan'ın stratejik çıkarlarını korumak, olumsuzlukları azaltmak, baraj ve müzakerelerle ilgili başbakanlığa periyodik rapor göndermekle sorumlu olacak.
Afrika Birliği'nin gözetiminde 21 Temmuz'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, video konferans yöntemiyle mini zirve düzenlemişti.
Etiyopya ile Mısır ve Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesi konusunda tıkanan müzakerelerde taraflar, bu zirve sonunda görüşmeleri sürdürme kararı almış, Addis Ababa hükümeti, su tutma işleminin birinci aşamasının tamamlandığını açıklamıştı.
Sudan Başbakanı Hamduk da Facebook hesabından zirvenin verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmeleri, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili anlaşmaya varmak için müzakereleri devam ettirme konusunda fikir birliği ile sonlandırdık." ifadelerini kullanmıştı.
-Etiyopya nehrin yüzde 85'inin kaynağı
Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşmesinden oluşan Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Etiyopya'daki Mavi Nil Nehri'nden geliyor.
Halkının yüzde 60'ından fazlasının elektriğe erişiminin olmadığına vurgu yapan Etiyopya, kalkınmak isteyen ve sınırlı kaynaklarına sahip bir Afrika ülkesi için projenin hayati öneme sahip olduğunu ve milli bir mesele olduğunu belirtiyor.
İlk etapta 750 megavat elektrik elde edilecek tesis bittiğinde ise 6 bin 450 megavat enerji üretecek ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak.
-Barajı yapımı 2011’de başladı
Etiyopya, 2011'de başlayan Arap Baharı nedeniyle Mısır’da oluşan yönetim boşluğundan faydalanarak yapımına başladığı ve Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.
Addis Ababa hükümeti, barajı 3 yıl içinde doldurmak isterken, Mısır en az 7 yılda barajın doldurulması konusunda baskı yapıyor.
Mısır, tek su kaynağının azalacağından endişe ediyor ancak Etiyopya, Mısır'ın çıkarlarının olumsuz etkilenmeyeceğini dile getiriyor.
İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış olan uluslararası anlaşmalarda, Mısır’ın Nil Nehri’ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan’ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.
. İdris
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