Sudan, Etiyopya'nın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının, Sudan'ın Etiyopya ile sınır konularını görüşmek üzere yüksek düzeyli ikinci ortak komite toplantısına hazırlandığı bir zamanda yaşandığı belirtilerek, "Sudan hükümeti, bu saldırıyı kınamakta ve reddetmektedir." ifadesi kullanıldı.
Sudan Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, Etiyopya tarafından saldırıyla ilgili en kısa sürede izahat beklediklerini açıkladı.
Etiyopya'dan sınır ihlali ve saldırıya dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinde, çarşamba ve perşembe günleri, sınır hattına düzenlediği saldırılarda biri asker iki kişi ölmüş, 7’si asker 10 kişi yaralanmıştı.
- Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi
Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş, ancak daha sonra taraflar sınır hattının ortak korunması konusunda anlaşmıştı.
Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.
Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.
Etiyopya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Adem Muhammed Mahmud başkanlığındaki askeri heyetin 10 Nisan’daki Hartum ziyaretinde, ortak sınır hattının tam koordinasyonla kontrolü, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konularında taraflar anlaşma sağlamıştı.
Mahmud, görüşmede, sınırlardaki tüm sorunları ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak çabaları koordine etmenin yollarını ele aldıklarını, bu hususta tam uzlaşı sağlandığını kaydetmişti.
Sudan, sınır anlaşmazlığının giderilmesi için Etiyopya ile kurdukları ortak komitenin ekim ayında çalışmalarına başlayıp gelecek yılın ortalarına doğru sınır hattını belirleyeceğini bildirmişti.
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