Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: "İsrail ile normalleşme değil, ilişki kurmak istiyoruz"

Dakulu, Sudan'da özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "İsrail gelişmiş bir ülke. Biz, çıkarımızın nerede olduğuna bakmak istiyoruz. Herkes İsrail ile çalışıyor. Teknik açıdan olsun tarımsal açıdan olsun büyük devletler, İsrail ile iş yapıyor. Açıkçası biz, İsrail'e muhtacız. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Normalleşme değil, ilişki kurmak istiyoruz ve bu doğrultuda devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail ile ilişkilerin başlamasına, Sudan halkının kamuoyu yoklamasıyla karar verebileceğini vurgulayan Dakalu, şöyle devam etti:
"İşte demokrasi budur. İsrail ile ilişkileri reddedenler, size bu yetkiyi kim verdi? İsrail ile normalleşenler oldu. Filistin meselesi önemli ve Filistin halkının davasının yanındayız. Mısır ve Ürdün'ün İsrail'e sınırı var. Ancak biz onlarla ilişki kuranlardan İsrail'e daha yakın değiliz.
İstesek de istemesek de Sudan'ın adının, terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması meselesi İsrail'e bağlı. Bu şekilde olmasını istemiyoruz. Biz normalleşmeyi değil ilişkileri konuşuyoruz. Bu halkın rızası ve onlarla istişare ile olur. Sudanlıların çıkarını gözetiyoruz. Yıllardır ambargolardan yorulduk. Teröre destek veren devletler listesinden çıkmak için her şartı yerine getirdik."
- "Terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılma" sözü
Dakalu, geçen hafta, ABD'nin Sudan Temsilcisi Donald Booth'dan ülkesinin adının en yakın zamanda terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılma sözünü aldığını belirtmişti.
Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.
Washington yönetimi, Sudan'ı "terör gruplarına destek olduğu" iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.
Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları, Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.
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