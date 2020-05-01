Sudan'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan devlete teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.
22 Nisan'da Sudan'dan getirilen 182 Türk vatandaşın, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
Türk Kızılay Siirt Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnun.
Vatandaşları kaldıkları yurtta ziyaret eden Türk Kızılay ekipleri, çocuklara oyuncak, gençlere de satranç takımı hediye etti.
Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, karantina sürecindeki vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.
"Sudan'dan getirilen vatandaşlarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilimizde misafir ediliyor. 14 günlük karantina sürecinin ardından kendilerini memleketlerine uğurlayacağız. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz." diyen Altunç, Kızılay olarak vatandaşların günde 3 öğün yemek ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.
Altunç, moral ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Önceki gün de baklava ikramımız oldu. Yemek menüsünün dışında yiyecek ve içecek ikramımız da oluyor. Dışarıdan ihtiyacı olanlara da yardımda bulunuyoruz." diye konuştu.
Sudan'da işçi olarak çalışan Yaşar Çetin de gösterilen ilgiden dolayı çok duygulandıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Herkese minnettarız. Ülkemiz büyük bir sınav verdi ve örnek çalışma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımıza, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürler. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize yeteriz.'" şeklinde konuştu.
Hayriye Öcan da yurt odalarının otel standartlarında olduğunu ifade ederek, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Öcan, "Günde üç öğün yemek, oruç tutanlara da iftar ve sahur veriliyor. Görevliler her şeyimizle ilgileniyor. Daha ne isteyelim?" diye konuştu.
Casim Can ve 3 çocuğuyla karantinada bulunan Fatma Ayaroğlu da Sudan'dan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, sürecin tamamlanarak bir an önce ailelerine kavuşmayı arzu ettiklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!