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Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı askeri uçakla Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na getirildi

Giriş: 28.04.2023 - 03:42 | Güncelleme: ABONE OL
Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı askeri uçakla Türkiye'ye geldi
Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı yurda döndü
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AA

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na geldi.

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

AA'nın haberine göre, açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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