Hartum Havalimanı'na öğle saatlerinde gelen ambulans uçak, Aydın'ı alarak Antalya'ya doğru havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.