İç savaş yaşanan Sudan'da tecavüz olayları artarken nüfusun yarısı açlıkla boğuşuyor
Sudan'da 20 aydır, Hızlı Destek Güçleri ve Sudan Ordusu arasında süren iç savaşta insani durum alarm veriyor. Sudan nüfusunun 25 milyonu açlıkla mücadele ederken birçok tecavüz ve taciz olayı yaşanıyor. Birçoğu Hızlı Destek Güçleri tarafından işlenen cinsel suçların hiçbir şekilde cezalandırılmadığı bildirildi. Kezâ ülkede kaos hâkim.
Sudan'da Hızlı Destek Güçleri ile Sudan Ordusu arasındaki iç savaş 20 aydır sürerken 20 ayda 20 bin kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.
El-Cezîre'nin haberine göre savaştan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Bölgede gönüllü olarak görev yapan doktorlara göre her 6 hastadan biri 15 yaşında ve savaşla ilgili bir nedenden ötürü geliyor. Çocuk yaştaki hastalar ya şarapnel ya da mermi yaralanması ile hastaneye başvuruyor.
Diğer yandan Sudan nüfusunun 25 milyonu açlıkla mücadele ederken 14 milyonu da göç etmek zorunda kaldı. 3 milyon kişi ise başka ülkelere iltica etti.
TECAVÜZ VAKALARI ARTTI
Sudan'da yaşanan en vahim durumlardan biri ise cinsel suçların artışı oldu. Ülkede kaos hâkim olduğundan suçluları cezalandıran mekanizmalar da artık işlemez hâle geldi.
Özellikle Hızlı Destek Güçleri'nin Sudanlı kadınlara yönelik tecavüz suçunu işlediği bildirilirken tecavüz suçunda aşırı derecede artış olduğu tespit edildi.
Afrika Birliğinin aldığı önlemler ise işe yaramadı. Birleşmiş Milletlerin ise ülkede ciddi bir etki alanı bulunmuyor.