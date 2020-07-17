Sudan'da reform karşıtı protestoları engellemek için köprüler ve büyük camiler kapatıldı

Hartum Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, muhtemel gösteriler nedeniyle tüm köprülerin ve büyük camilerin bugün kapalı olacağı belirtildi.
Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan ve reform adımları atan geçiş hükümeti, geçen hafta insan hakları, kadınlar ve dini konularda birçok köklü değişiklik getiren yeni düzenlemelere gitmişti.
Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.
Kadınlar artık çocukları ile seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.
Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan’da, bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis ceza verilebilecek.
Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.
Sudan Halk Kongresi Partisi, gayrimüslimlere alkol serbestliği ve zina tanımında yapılan değişikliğe şiddetle karşı çıkarken, Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi de geçici hükümeti devirmekle tehdit etmiş, asker ve polise hükümetin emirlerini dinlememe çağrısı yapmıştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre gayrimüslimler, Sudan'da nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.
Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.
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