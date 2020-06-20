Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 506'ya yükseldiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 316'ya ulaştı, 3 bin 86 hasta iyileşti.

Salgın önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede son olarak 2 aydır uygulanan cami ve kiliselerde toplu ibadet yasağı kaldırılmıştı.