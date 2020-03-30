Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün virüse yakalandığı açıklanan ve başkent Hartum'daki acil durum hastanesinde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Sudan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 6 olduğu ülkede, salgın nedeniyle ikinci ölüm yaşandı. Ölüm vakalarının ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yolcularda görüldü.

Sudan hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını, salı gününden itibaren akşam 18.00 sabah 06.00 şeklinde yeniden düzenlemişti.