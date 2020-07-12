Sudan'da katı dini yasaklar gevşetiliyor: Din değiştirmeye idam cezası kaldırıldı

30 yıldan fazla süredir İslami kurallarla yönetilen Sudan, eski devlet başkanı Ömer El Beşir'in darbeyle indirilmesi ardından başlayan yeni dönemde bazı dini kuralları gevşeten bir dizi yeni reform açıkladı.
Yeni yapılan yasal değişikliklere göre Müslüman olmayanların alkol almasına izin verilecek. Ayrıca din değiştirenlere idam cezası da kaldırıldı.
Devlet televizyonunda açıklama yapan Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari "İnsan haklarına aykırı tüm yasaları kaldıracağız" dedi.
Abdulbari gayrimüslimlerin toplumsal huzuru bozmamak ve kamusal alanda olmamak kaydıyla alkol tüketebileceğini, alkol ithal edip satabileceklerini duyurdu.
Müslümanlar içinse alkol yasağı geçerliliğini koruyor.
Yeni yasalara göre kadınlar çocuklarıyla seyahat edebilmek için artık erkek bir akrabalarının iznini almak zorunda da kalmayacak.
Yasalardaki değişiklik geçen hafta yapıldı ancak içeriği kamuyla ilk kez paylaşıldı.
Ülkede Mayıs ayında da kadın sünneti yasaklanmıştı.
Adalet Bakanı Abdulbari "Eski rejim tarafından getirilmiş olan her türlü ayrımcılığı yıkmaya, eşit vatandaşlığa ve demokratik bir dönüşüme doğru ilerlemeye kararlıyız" dedi.
Ülke Müslüman olmayanların nüfusun yüzde 3'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor.
Sudan'da geçmişte İslam dininden çıkmanın cezası idama kadar gidebiliyordu.
Ülkede en bilinen vaka, Hristiyan biriyle evlenip hamile kalan ve din değiştirdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Meryem Yahya İbrahim İshak olmuştu.
2013'te gözaltına alınan İbrahim, uluslararası baskıların artması ardından 2014'ün Haziran ayında Sudan'dan ayrılmama şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayrıca el Beşir döneminde "ahlak polisi" "kabahatli" gördüğü kişileri "utandırmak" için topluluk içinde dövme hakkına sahipti.
Adalet Bakanı, bu uygulamanın da yasaklandığını duyurdu.
30 yıl ülkeyi yöneten Ömer El Beşir 2019'un Nisan ayında halk isyanı ardından yapılan darbeyle indirilmişti.
Şu anki Sudan hükümeti Beşir'e karşı ayaklanan grupları ve darbe yapan askerleri içeriyor.
Sudan'daki şeriat yasaları ülkede 1980'lerde başlayan iç savaşın da ana nedenlerinden biriydi. Savaş sonucunda Güney Sudan, Sudan'dan ayrılıp 2011 yılı itibarıyla bağımsızlığını ilan etti. Güney Sudan'da halkın büyük çoğunluğu Hristiyan ya da kendi geleneksel dinlerine inanıyor.
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