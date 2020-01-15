AA

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'un Riyad ve Soba bölgelerindeki istihbarat merkezlerinin ele geçirilmesi için gece geç saatlerde operasyon başlattı. Ordu ile karargahlardaki bazı istihbarat üyeleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

AA'nın haberine göre; yerel kaynaklar da ordu ile isyancı istihbaratçılar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Soba bölgesindeki istihbarat karargahında, bir askerin öldüğünü birinin yaralandığını kaydetti.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı istihbaratçılar, görevlerine son verilmesi ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Sudan ordusu teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu karargahların çevresini akşam saatlerinde ağır silahlarla kuşatmış, önemli noktaların güvenliği için bazı bölgelere tank sevkiyatı yapmıştı.

Daha önce askeri bir kaynak tüm istihbarat merkezlerinin kontrol altına alındığını açıklasa da Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı, Kafuri bölgesinde isyancıların bulunduğu istihbarat merkezinin müzakereler sonucu kontrolünün sağlandığını, ancak Soba ve Riyad bölgelerindeki karargahların henüz ele geçirilemediğini belirtmişti.

Bazı çevreler, olayları bir darbe girişimi olarak bazıları ise devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminden çok sayıda ismin bulunduğu istihbarat biriminin tasfiyesi olarak yorumluyor.

Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaşananları bir darbe girişimi olarak değil sadece belirli bir grubun isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etmişti.