Sudan'da "İsrail ile normalleşme" için sivil inisiyatif kuruldu

Dün kurulan oluşumun Başkanı Emir Fayit, başkent Hartum’da bugün düzenlediği ilk basın toplantısında, “İsrail ile normalleşme, Sudan’ın çıkarlarını garanti ediyor.” dedi.
Fayit, ülkenin yoksulluk, hayat pahalılığı ve geçim zorluğu ile boğuştuğunu belirterek "Sudan’ı onlarca yıldır uluslararası toplumdan geri bırakan, terörü destekleyen devletler listesine sokan, dış borç mirası bırakan ve ülke genelinde savaşlar çıkaran eski ideolojilerden kurtulmalıyız. Şüphesiz ki İsrail ile normalleşmek, ekonomik canlanmayı ve art arda gelen ekonomik krizlerden kurtulmayı garanti altına alıyor.” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Enver İshak de “Normalleşmeyi reddetmenin bir anlamı yok. Duygularımızın esiri olmayalım. Duygularımızın normalleşmeyle kazanacağımız büyük faydalardan bizi mahrum bırakmasına izin vermemeliyiz. Eski tutumlarımızı sürdürürsek ilerleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.
- Hükümet normalleşme iddialarını yalanlıyor
Sudan hükümeti daha önce birkaç kez normalleşme iddialarını yalanlamıştı.
Sudanlı ve ABD'li yetkililer, geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda, Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.
Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 'hayır'ın başkenti" olarak da biliniyor.
Washington yönetimi, Sudan'ı "terör gruplarına destek olduğu" iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.
Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları, Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.
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