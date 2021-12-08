Sudan'da iki Türk vatandaşı kaçırıldı

Habertürk’ten Çetiner Çetin'in görüştüğü Sudanlı yetkililer kaçırılan iki Türk vatandaşının kaçırılma nedeninin fidye mi yoksa başka bir talep mi olduğuna bakıldığını söyledi.

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