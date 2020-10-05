Sudan'da hükümetin istifası talebiyle yapılan gösteriler sürüyor

Suk el-Arabi bölgesinde toplanan gruplar, fırın ve benzin istasyonlarındaki kuyruklar, su ve elektrik kesintileri ve hayat pahalılığını protesto etti.
Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordunun genel karargahı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, bölgeye çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
"Açlık ve kotaların hükümeti düş" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Abdullah Hamduk hükümetinin görevini bırakması yönünde sloganlar attı.
Umdurman kentinde de çok sayıda kişi hayat pahalılığı, ekonomik durum ve yerel para biriminin aşırı değer kaybetmesini protesto etti.
Protestocuların lastik yakarak yolları kapatması trafikte uzun kuyruklara yol açtı.
Ulusal Parti Genel Sekreteri Abdülaziz en-Nur, yaptığı açıklamada, protestoların ekmek ve yakıt krizleri ile hayat pahalılığından kaynaklandığına işaret ederek, geçiş hükümetinin halkın taleplerine kulak asmaması ve krize çözüm bulmaması durumunda sonunun Aralık 2018’deki halk ayaklanmalarının ardından devrilen eski rejim hükümeti gibi olacağını belirtti.
Nur, protestoların ekonomi ve güvenlik alanlarındaki başarısızlığından dolayı halkın geçiş hükümetinin performansından duyduğu memnuniyetsizliği teyit ettiğini kaydetti.
Sudan, yerel para birimi cüneyhteki hızlı ve keskin düşüşler sonrası geçen ay ekonomik acil durum ilan etmişti. Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, karaborsada 275 cüneyh ile tarihi zirvesini görmüştü.
Gayriresmi enflasyon oranı ve döviz kurunun son bir yılda yüzde 400'lere yükseldiği Sudan'da ekmek, yakıt, mutfak tüpü gibi bazı temel tüketim malzemelerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor.
Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019’da askeri müdahaleyle devrilmesi sonrası 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti Eylül 2019’da Abdullah Hamduk başkanlığında kurulmuştu.
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