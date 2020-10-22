Sudan'da hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Komiteden yapılan açıklamada, "Devrimin gidişatının düzeltilmesi talebiyle sokaklara çıkan kalabalık, iktidarın küstahça ve orantısız şiddetiyle karşılaştı. Başkentin doğusunda Muhammed Abdulmecid adlı gösterici polis kurşunuyla yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.
14 göstericinin de polisin attığı gaz ve ses bombaları nedeniyle yaralandığı belirtilen açıklamada, yaşananlardan hükümet, emniyet ve vali sorumlu tutuldu.
Sudan güvenlik güçleri, Hartum, Bahri ve Umdurman kentlerinde hayat pahalılığı ve hükümetin istifası talebiyle düzenlenen gösterilere gerçek mermi, gaz ve ses bombasıyla müdahale etmişti.
- Kültür ve Enformasyon Bakanlığından özür
Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli bileşenlerinden Meslek Odaları Birliği (SPA) yaptığı açıklamada, halkın, hayat pahalılığını, ekmek, ilaç, yakıt gibi temel tüketim maddelerinin yetersizliğini protesto için sokağa çıktığını, ancak geçiş hükümetinin ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına saygı duymadığını belirterek, eylemcilere yapılan müdahaleyi kınadı.
Öte yandan, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, gösterileri takip eden basın mensuplarına yönelik polis tacizi ve baskısından dolayı özür diledi.
SPA ve gençlerin oluşturduğu Direniş Komiteleri, dün geçici hükümet karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu.
Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.
Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.
Ülkede 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler rejim karşıtlığına dönüşmüş, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
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