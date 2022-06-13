Sudan'da gemi battı: Yaklaşık 16 bin küçükbaş öldü

Umman'a ihraç edilmek üzere 15 bin 800 küçükbaş hayvanın yüklendiği geminin Sudan'ın doğusunda Sevakin şehrindeki Osman Dikna Limanı'ndan ayrılırken battığı bildirildi. Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim yaptığı açıklamada, "Olay çok üzüntü verici. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama maalesef kaybımız büyük." diyerek soruşturma başlatıldığını belirtti.
Sudan resmi haber ajansı (SUNA), maddi zararın yaklaşık 400 bin dolar olduğunu aktardı. Milli İhracatçılar Odası Başkanı Ömer Beşir Halife, başkent Hartum'daki Ticaret Odaları Birliği binasında yaptığı basın toplantısında, olayın rıhtımdan 13 metre uzaklıkta gerçekleştiğini ifade ederek, hadisenin ilk anlarında geminin kurtarılma imkanının olduğunu ancak kurtarılamadığını söyledi.
AA'nın aktardığı habere göre; Halife, Limanlar Müdürlüğünü, Hayvancılık Bakanlığını, Sudan Merkez Bankasını ve Gümrükler Müdürlüğünü olaydan sorumlu tuttu.
Milli İhracatçılar Odası Genel Sekreteri Memun İbrahim Geyli de başsavcının soruşturma heyeti kurmasını talep etti ve sorumlulardan hesap sorulması ve kayıpların tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı.
Hayvan İhracatçıları Şubesi Başkanı Salih Salah ise 700 hayvanın kurtarıldığını ama durumlarının iyi olmadığını ifade etti.
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