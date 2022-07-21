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Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak

Sudan'da ordunun 2019'da askeri müdahalede bulunarak asker-sivil ortaklığında bir hükümet kurması ve 2021'de yönetime tamamen el koymasının ardından başlayan protestoların ardından, 'geçiş dönemini masaya yatırmak' amacıyla bir komite kurulmasına karar verildi.

21.07.2022 - 23:49 | Güncelleme: ABONE OL
Sudan'da geçiş dönemini görüşmek üzere komite kuruluyor
Sudan'da geçiş dönemini görüşmek üzere komite kuruluyor
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AA

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, geçiş dönemiyle ilgili meseleleri ele almak üzere yüksek siyasi komite kurma kararı aldı.

Grubun Genel Sekreteri Mubarek Erdul, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Geçiş dönemi konularını görüşmek üzere, yaklaşık 17 siyasi örgütten oluşan siyasi güçlerle iletişim kurmak amacıyla yüksek siyasi komite kurmaya karar verdik." dedi.

Erdul, görüşmelerin hükümetin şekli, başbakanın seçilmesi ve geçiş dönemi takvimi gibi konuları masaya yatırmak için iki gün sürecek konferansın ardından sona ereceğini söyledi.

Askeri yönetime yakın çizgide siyaset yürüten ÖDBG ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın kararlarını destekliyor, siyasi taraflara milli meselelerde diyalog ve uzlaşı çağrısı yapıyor.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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