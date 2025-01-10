Sudan'da çocuklar risk altında

BM Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sudan'ın en fazla yerinden edilen çocuk krizinin yaşandığı ülke olduğuna dikkati çeken Dujarric, çatışmalar nedeniyle 5 milyon çocuğun yerinden edildiğini ifade etti.

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Dujarric, UNICEF'in Sudan'da 5 yaş altındaki 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulunduğunu aktardı.

Annelerin barınak ve gıda bulmak için bazen 20 gün yürüdüğünü belirten Dujarric, aileler ve toplumların şiddetin yükünü çekmek zorunda kaldığını belirtti.

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Dujarric, gıda ve temel hizmetlere erişim engelinin daha fazla ölüme yol açacağı konusunda uyardı.