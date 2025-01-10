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        Haberler Dünya Sudan'da çocuklar risk altında | Dış Haberler

        Sudan'da 3 milyondan fazla çocuk açlık tehlikesiyle karşı karşıya

        İç savaşla boğuşan Sudan'da insani durum giderek kötüleşiyor. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken UNICEF 2025 yılında 3 milyondan fazla çocuğun akut kötü beslenmeye maruz kalacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:22
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        Sudan'da çocuklar risk altında
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        BM Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Sudan'ın en fazla yerinden edilen çocuk krizinin yaşandığı ülke olduğuna dikkati çeken Dujarric, çatışmalar nedeniyle 5 milyon çocuğun yerinden edildiğini ifade etti.

        Dujarric, UNICEF'in Sudan'da 5 yaş altındaki 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulunduğunu aktardı.

        Annelerin barınak ve gıda bulmak için bazen 20 gün yürüdüğünü belirten Dujarric, aileler ve toplumların şiddetin yükünü çekmek zorunda kaldığını belirtti.

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        Dujarric, gıda ve temel hizmetlere erişim engelinin daha fazla ölüme yol açacağı konusunda uyardı.

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