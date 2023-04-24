Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Hollanda vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.
Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, şiddetli çatışmaların ikinci haftaya girdiği Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlattığı belirtildi.