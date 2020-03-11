Sudan'da başbakan Hamduk'a suikast girişiminin ardından yeni güvenlik birimi kuruldu

AA

İktidardaki Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Merkez Konseyi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Hamduk'a suikast girişimini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki, "Toplantıda, ulusal güvenliğin muhafazası ve onu yerel, bölgesel ve uluslararası tüm tehditler karşısında güçlendirmenin önemi vurgulandı." dedi.

Devleti yönetenlerin güvenliğinin sağlanmasının, emniyet birimlerinin bir görevi ve geçiş döneminin istikrarının bir parçası olduğunu belirten Fekki, bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik birimi kurulduğunu açıkladı.

Toplantıda, terörist unsurların takibi, ülkeye giriş çıkışlardaki kontrollerin sıkılaştırılması ve tekrar benzer bir hadisenin yaşanmaması için ihtiyati tedbirler alınması gerekliliğinin altının çizildiğini dile getiren Fekki, "Toplantıda geçiş hükümetinin organlarıyla geçiş döneminin bileşenleri arasındaki ortaklık ve iş birliğinin desteklenmesinin önemi vurgulandı." ifadesini kullandı.

Başbakan Hamduk, pazartesi günü başkent Hartum'da uğradığı suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu.